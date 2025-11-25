طول المسار وعدد المحطات.. تفاصيل الخط السادس لمترو الأنفاق

قررت وزارة النقل، تنفيذ الخط السادس من مترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى، وذلك لما له من جدوى اقتصادية من حيث الحفاظ على الوقت من عبر تخفيف الاختناقات المرورية وتقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة.

وتستهدف الوزارة، عبر هذا الخط، ربط شمال القاهرة بجنوبها وتلبية مطالب النقل الكثيفة على طول محور الخط من منطقة الخصوص شمالًا وحتى منطقة المعادى الجديدة.

ويحقق الخط السادس للمترو، وفرًا كبيرًا في زمن الرحلة لمستخدمي المترو ووسائل النقل السطحية الأخرى.

تفاصيل الخط السادس لمترو الأنفاق

يمتد المسار من الخصوص حتى المعادي الجديدة بطول حوالي 38.1 كم ويشتمل على 26 محطة (2 سطحية + 14 علوية + 10 نفقية) وذلك بدءًا من شمال منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري ثم منطقة بهتيم مارًا بمحاذاة ترعة الإسماعيلية شرقًا في مسار علوي حتى محطة الزاوية الحمراء ثم يمتد في مسار نفقي مارًا بمحطة الدمرداش حيث يتم تبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو ثم يمتد حتى محطة العباسية ليتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو ويستمر نفقيًا في شارع صلاح سالم حتى الأزهر ثم القلعة والسيدة عائشة ليتبادل الخدمة مع الخط الرابع للمترو بالمرحلة الثانية من الخط الرابع (بعد محطة الفسطاط مباشرة) في محطة السيدة عائشة ثم يرتفع في مسار علوي من منطقة مقابر اليهود ويمتد حتى محطة البساتين ثم يمتد في مسار نفقي عند محطة المركز الأوليمبي ليتفرع فرعتين شرقًا حتى محطة مدينة المعراج ثم يرتفع في مسار علوي وصولًا إلى المعادي الجديدة، وجنوبًا في مسار نفقي حتى منطقة الستالايت ثم في مسار سطحي حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

