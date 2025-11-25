تفتيش مفاجئ على 11 مركزًا تكنولوجيًا بالإسكندرية.. ماذا حدث؟

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على 15 مركزًا تكنولوجيًا بعدد من الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الإسكندرية خلال شهر نوفمبر 2025 وذلك في (الجمرك - العامرية أول - العامرية ثان - العجمي - المنتزه أول - المنتزه ثان - شرق الإسكندرية - غرب الإسكندرية - وسط الإسكندرية - الديوان العام - برج العرب) لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها، والوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية.



وأشار التقرير، إلى قيام فريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة، بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية وقياس مستوى الرضا العام عنها، ورصد بعض الملفات التي تتطلب سرعة الفحص والإنجاز من الإدارات المختصة.



وأوضح التقرير، نتائج المرور الميداني على المراكز التكنولوجية حيث تم رصد عدد من الملفات التي تتطلب سرعة الفحص والإنجاز من الإدارات المختصة، كما تم تنفيذ جولات ميدانية على المحال التجارية وحث أصحابها على تقنين أوضاعهم القانونية حيث ضم وفد الوزارة أحد أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



وأسفر المرور الميداني كذلك عن إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وعقد اجتماعات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.



وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بالمحافظة، وجهت الدكتورة منال عوض، بإعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لضمان تقديم الخدمات الميدانية بكفاءة في مختلف المناطق بمحافظة الإسكندرية وتطبيق قانون الدفع غير النقدي وتعميم آليات التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية.



كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بزيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح للإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وتشجيع أصحاب المحال على سرعة تقنين أوضاعهم.



وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة التصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات للبناء تم رصدها، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن المتابعة الميدانية الدورية لقطاعات الوزارة المختلفة على المحافظات تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسرعة حسم الملفات الخدمية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، بما يحقق رضا المواطنين ويرفع جودة الحياة في مختلف محافظات الجمهورية.



كما شددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة تخصيص شباك للرد على استفسارات ومساعدة المواطنين وكبار السن وذوي الهمم من المترددين على المراكز التكنولوجية بالمحافظة للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة من إدارات المراكز المختلفة.



