قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

12:12 م 22/02/2026

سعر الدولار

واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه في 5 بنوك، ليفقد بين نحو 5 قروش و13 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأحد 22-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار

