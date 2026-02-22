تواصل الشركة المنفذة لمجمع مواقف رمسيس الجديد وضع اللمسات النهائية على أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب استكمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى الموقف من مختلف الاتجاهات، تمهيدًا لانتظام الحركة المرورية بشكل كامل داخل المنطقة.

وكانت محافظة القاهرة قد بدأت تشغيل الموقف مع نهاية العام الماضي، ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم ميدان رمسيس، حيث جرى نقل المواقف العشوائية التي كانت تنتشر في الميدان ومحيط محطة مصر، إضافة إلى نقل الباعة الجائلين إلى داخل المجمع الجديد، بما يضمن توفير بيئة أكثر تنظيمًا وانضباطًا.

ويقع جراج رمسيس متعدد الطوابق في قلب القاهرة، على مساحة تُقدر بنحو 20,500 متر مربع، ويتكون من عدة طوابق بطاقة استيعابية تصل إلى 735 مركبة، من بينها أماكن مخصصة لسيارات الميكروباص، بما يسهم في استيعاب الكثافات المرورية الكبيرة التي تشهدها المنطقة يوميًا.

ويتكون مجمع المواقف الجديد من مبنى متعدد الطوابق يضم (دور أرضي + 4 أدوار علوية)، ويستوعب مئات السيارات والأتوبيسات، إلى جانب تخصيص مساحات للأنشطة التجارية ومحال مهيأة لاستيعاب الباعة الجائلين الذين تم نقلهم من محيط الميدان، في إطار خطة تنظيمية متكاملة.

ويستهدف إنشاء المجمع معالجة مشكلة التكدسات والاختناقات المرورية التي طالما عانى منها ميدان رمسيس والمناطق المحيطة بمحطة مصر، من خلال تجميع المواقف العشوائية في موقع منظم ومجهز، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتحقيق الانضباط بالشكل الحضاري اللائق بوسط العاصمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا باعتبار ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة به منطقة إعادة تخطيط، على أن تشمل أعمال التطوير مساحة تُقدر بنحو 14.62 فدانًا، تضم ميدان رمسيس ومنطقة السبتية وكوبري الليمون، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق الحيوية وإعادة تنظيمها.

اقرأ أيضًا:

12 صورة حديثة.. مصادر وشهود عيان يكشفون مصير مبنى هندسة السكة الحديد برمسيس

صور| نقل 1000 ميكروباص وإخلاء 130 باكية.. ماذا يحدث في ميدان رمسيس؟