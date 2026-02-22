إعلان

استمرار صرف الـ400 جنيه للبطاقات التموينية.. كيف تعرف أنك مستفيد؟

كتب : محمد سامي

12:24 م 22/02/2026 تعديل في 01:04 م

بطاقة التموين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الدعم الاستثنائي المخصص للبطاقات التموينية المستحقة، بواقع 400 جنيه شهريًّا خلال شهرَي مارس وأبريل، بإجمالي 800 جنيه طوال فترة التنفيذ، وذلك في إطار إجراءات تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ويستفيد من الدعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم صرف قيمة الزيادة في صورة سلع تموينية من المنافذ المعتمدة التابعة للوزارة.

وتقوم الوزارة بإخطار المستحقين من خلال رسالة نصية (SMS) تؤكد أحقية البطاقة في الحصول على الدعم، على أن تظهر الرسالة بالتزامن مع بون صرف الخبز؛ بما يوضح موقف البطاقة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة أو التوجه إلى مديريات التموين.

ويمكن صرف قيمة الدعم من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في مختلف المحافظات، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ "كاري أون"، و"جمعيتي"، إضافة إلى بدالي التموين. ويتم خصم قيمة السلع التي يختارها المواطن من إجمالي مبلغ الدعم المخصص له.

وأتاحت وزارة التموين مجموعةً من السلع الأساسية ضمن المنحة الإضافية؛ من أبرزها السكر والأرز والزيت والمكرونة، مع إتاحة حرية اختيار الكميات والأنواع وَفق احتياجات كل أسرة، بما يمنح المواطنين مرونةً في ترتيب أولويات الإنفاق الغذائي.

ويمكن للمواطن، في حال عدم وصول رسالة تأكيد الاستحقاق، متابعة بون صرف الخبز لمعرفة موقف بطاقته، أو مراجعة المنفذ التمويني التابع له؛ حيث يظهر النظام مباشرة ما إذا كانت البطاقة مدرجة ضمن المستفيدين من الدعم الإضافي أم لا.

بطاقات التموين صرف الدعم جمعيتي الدعم التمويني

