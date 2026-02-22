ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-2-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و56.37 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا.

بنك مصر: 55.93 جنيه للشراء، بزيادة 59 قرشًا، و56.35 جنيه للبيع، بزيادة 82 قرشًا.

بنك القاهرة: 56.04 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و56.46 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.95 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و56.37 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.95 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و56.39 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.