لا مخاوف من متحورات.. عوض تاج الدين: نسب الإصابة بالفيروسات في المعدلات الطبيعية

كتب : داليا الظنيني

12:04 ص 25/11/2025

الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن نسب الإصابة بالفيروسات خلال الفترة الحالية تسير وفق المعدلات الطبيعية والمتوقعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم": "إن انتشار الفيروسات في هذا التوقيت من العام هو أمر عادي ولا يستدعي القلق".

وأضاف تاج الدين أنه لم يتم رصد أي متحورات جديدة للفيروسات، مشددًا على أن الوضع الصحي مستقر.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "لا توجد أنواع أو متحورات جديدة ظهرت حتى الآن، وما نشهده من إصابات هو ضمن الإطار المتوقع".

وحذر تاج الدين من خطورة استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية، موضحًا أن هذه الأدوية يجب أن تقتصر على حالات الالتهابات البكتيرية فقط. وأكد أن "اللجوء إلى المضادات الحيوية دون وصفة طبية أمر غير مستحب وقد يكون ضارًا".

وأشار إلى أن الأعراض البسيطة مثل الرشح والعطس يمكن التعامل معها بالأدوية المسكنة ومضادات الاحتقان، لكنه نبه إلى ضرورة التوجه للطبيب عند ظهور أعراض أكثر خطورة.

محمد عوض تاج الدين متحورات الفيروسات الفيروسات التنفسية

