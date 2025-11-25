إعلان

أمطار على هذه المناطق وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب : مصراوي

10:00 ص 25/11/2025

أمطار وشبورة كثيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من غدًا الأربعاء حتى الأحد 30 نوفمبر.


وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25 درجة، والقاهرة الكبرى 26 درجة، وجنوب البلاد 31 درجة.


كما توقعت أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.


وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا.


وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الأربعاء 26 نوفمبر على مناطق من حلايب وشلاتين، ونشاط رياح يومي السبت والأحد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

