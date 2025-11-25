تفاصيل احتفال "الأوقاف" باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتتكون شبورة مائية حتى الساعة التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة.