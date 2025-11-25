إعلان

استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

06:00 ص 25/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الطقس
  • عرض 4 صورة
    الطقس
  • عرض 4 صورة
    الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتتكون شبورة مائية حتى الساعة التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية