أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مشهد اليوم الأول لانتخابات المرحلة الثانية يختلف بشكل كبير عن المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي شكلت محركًا سياسيًا لتعزيز ثقة الناخبين.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، على قناة النهار: "إن التغيير الملحوظ في إدارة العملية الانتخابية يعكس تطورًا إيجابيًا".

وأضاف عماد الدين حسين، أن النتائج المعلنة حتى الآن للمرحلة الأولى تكشف أن نسبة المقاعد التي حسمت لا تتجاوز 29%، موضحًا أن ثلثي مقاعد المجلس لا تزال محط منافسة في المرحلة الثانية وجولات الإعادة.

وتابع: "هذا التطور مهم، لأنه يعني أن ثلثي المجلس سيحسم في ظل القواعد الجديدة التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي ركزت على التشديد والمراقبة".

وأشار النائب إلى أن هذه التغييرات انعكست بشكل ملموس على أرض الواقع، حيث لوحظ غياب ظاهرة "الديجيهات" والمظاهر الدعائية خارج اللجان الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الانضباط يعكس حرص الجهات المعنية على تطبيق القانون بشكل صارم.

وأشاد عماد الدين حسين، بجهود وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرًا أن التحركات السريعة التي شهدتها العملية الانتخابية تمثل مؤشرات إيجابية مقارنة بالمرحلة الأولى وحتى الانتخابات السابقة.