كشف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن انطلاق الاستعدادات للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب منذ أيام عدة، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان سير العملية الانتخابية بشكل حضاري يليق بأبناء المحافظة.



خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز" أضاف عبد المعطي، أن المركز الرئيسي للعمليات يعمل بتنسيق كامل مع 14 غرفة فرعية منتشرة في أنحاء كفر الشيخ.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تضم 501 مقر انتخابيًا يشمل 527 لجنة فرعية، موضحًا أنه جرى تطوير البنية التحتية لهذه المقار وتحسين الطرق المؤدية إليها.



وتابع أن الإجراءات شملت أيضًا توفير أماكن انتظار مناسبة للناخبين، بالإضافة إلى تخصيص كراسي متحركة لتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الهمم.



وأكد اللواء عبد المعطي أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات بالتعاون مع الجهات المعنية، مع نشر سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان الانتخابية لمواجهة أي طارئ.



وأشاد بالجهود المشتركة مع الحماية المدنية والعديد من القطاعات مثل الصحة والتموين والشباب والرياضة والتعليم ومديرية الأمن، مؤكدًا أن هذا التكامل يهدف إلى تذليل كل العقبات أمام الناخبين.



وأوضح المحافظ خلال جولته في غرفة العمليات الرئيسية أن الشاشات المثبتة بالمركز مرتبطة بكافة الغرف الفرعية، مما يتيح متابعة اللحظة بلحظة عبر كاميرات مراقبة مثبتة أمام المقار الانتخابية.



وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في رصد أي ملاحظات أو مخالفات فور حدوثها، معربًا عن ثقته في وعي أبناء كفر الشيخ وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية.



وحول رصد أي مخالفات خلال اليوم الأول للانتخابات، أكد المحافظ أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى أو خروقات حتى الآن، مشددًا على أن العملية تسير بسلاسة ويسر في جميع اللجان.