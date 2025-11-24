إعلان

وزير الأوقاف السابق: الانتخابات شهادة أمانة سنُحاسب عليها

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:54 م 24/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الدكتور محمد مختار جمعة (4)
  • عرض 4 صورة
    الدكتور محمد مختار جمعة (2)
  • عرض 4 صورة
    الدكتور محمد مختار جمعة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل.

وقال وزير الأوقاف السابق خلال الإدلاء بصوته:"سعدت اليوم بما رأيته من إقبال وحرص على المشاركة في أداء الواجب الوطني في الانتخابات البرلمانية، والانضباط الشديد سواء داخل اللجنة أم خارجها".

وتابع جمعة:"حرصت المستشارة رئيس اللجنة على تسليم الورقة الانتخابية لكل ناخب بنفسها وعدم وجود أي لون من ألوان التوجيه للناخب سواء داخل اللجنة أم في محيطها أم خارجها واختفاء أي مظهر للدعاية الانتخابية في محيط اللجنة وتنفيذ دقيق لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات بما يبعث على مزيد من الثقة في جملة العملية الانتخابية ويشجع على المشاركة الواسعة، كما أشيد بالتواجد الأمني الراقي خارج اللجان، وحسن تنظيم الدخول إلى اللجان الانتخابية".

وناشد وزير الأوقاف السابق، كل من له حق التصويت، أن يقوم بأداء واجبه الوطني وأن يحرص كل الحرص على اختيار من يراه الأفضل لتمثيله، وأن يدرك أن ذلك شهادة أمانة يحاسب عليها أمام الله عز وجل".

وقال جمعة: "أتمنى لمصرنا العزيز مزيدا من التقدم والرقي، وأن يحفظها الله عز وجل من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد المتربصين بها في نحورهم".

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد مختار جمعة الانتخابات مجمع البحوث الإسلامية انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية