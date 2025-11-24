قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه حتى الآن لم يتم رصد أي شكوى بشأن وجود مظاهر للدعاية الانتخابية بمحيط اللجان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمتابعة سير عمليات التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، أن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية عن كثب لضمان نزاهتها وشفافيتها.

ويتوجه الناخبون يومي الاثنين والثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في 13 محافظة، تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

تفاصيل المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية يترشح فيها 1,316 مرشحًا للمقاعد الفردية، إضافة إلى 142 مقعدًا مخصصًا لنظام القوائم، حيث تتنافس قائمة واحدة باسم "الوطنية من أجل مصر".

أبرز المحافظات وعدد المرشحين

القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

