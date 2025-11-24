إعلان

محافظ القاهرة: بدء التصويت في جميع اللجان بدون معوقات

كتب : محمد نصار

11:09 ص 24/11/2025
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء التصويت في جميع لجان العاصمة دون معوقات، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وتابع محافظ القاهرة، بدء فتح لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب التي تجرى يومي 24 و25 نوفمبر الجاري بكافة أحياء العاصمة من خلال غرفة العمليات المركزية التي تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في محيط اللجان لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

