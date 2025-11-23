أشاد الإعلامي تامر أمين بالتحرك الرسمي السريع بشأن واقعة مدرسة سيدز الدولية، مشيرًا إلى إن النيابة العامة أدت دورها بكفاءة عالية، ووزير التربية والتعليم أصدر قرارًا يفرض رقابة مشددة وكاميرات إلزامية على كل المدارس الخاصة والدولية.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار": لن أتحدث عن المجرمين الـ5 داخل المدرسة بل عن صمت أولياء الأمور.

وأشار إلى أن أحدًا لم يسأل: "إزاي أم وأب ما لاحظوش تغيير في ابنهم أو بنتهم؟.. إزاي ما سألوش: حصل إيه النهاردة؟.. مين لمسك؟.. مين زعلك؟".

وتابع مقدم "آخر النهار"، أن هناك أمهات وآباء كانوا يعرفون ونقلوا أولادهم من المدرسة دون تبليغ، فهربوا بأبنائهم وتركوا باقي الأطفال فريسة، مؤكدًا أن هذا الفعل "إثم كبير"، لأن السكوت سمح باستمرار الجريمة في حق أطفال آخرين.

وأوضح، أن المجرم سيأخذ عقابه بالقانون ولا نقاش فيه، لكن السؤال الأهم هو أين أولياء الأمور: "ليه مش بتراقب أولادك؟.. أصلحوا بيوتكم يرحمكم الله قبل أن تنطلقوا بحثًا عن لقمة العيش.. إزاي ما حسيتوش؟ إزاي سكتّوا؟.

وأكد أن انشغال الأب والأم بلقمة العيش والشغل والتليفون جعل الأطفال "من غير حماية ولا رقابة"، مناشدًا كل أب وأم: "ارجعوا لأولادكم.. كفوهم حنان ورعاية قبل الفلوس".

وأشار إلى أن الورث الحقيقي هو تربية سليمة تحميهم، وليس المال الذي قد يضيعهم، معقبًا: "يخرب بيت القرش الذي يخليني مسحول 24 ساعة في الشوارع، وسايب المهمة الأساسية لكل أم وأب وهي التربية والرعاية والرقابة".