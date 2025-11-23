الجيزة نكشف تفاصيل مبادرة استبدال التوك توك بمركبة "كيوت"

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن مبادرة استبدال التوك توك بمركبة "كيوت" تتم بشكل اختياري وتطوعي وليس إجباريًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، أشار مرعي، إلى أن المحافظة تدرك تمامًا أن التوك توك يمثل مصدر رزق للعديد من الأسر، مؤكدًا أن الهدف هو تحسين وسائل كسب العيش وليس تقييدها.

وأوضح مرعي أن عملية الاستبدال تقوم على رغبة صاحب التوك توك نفسه، مشيرًا إلى أن المركبة الجديدة تتفوق بعدة مزايا أهمها الأمان والاقتصادية في التشغيل.

وتابع: "السيارة كيوت آمنة واقتصادية، وسيكون عليها إقبال من المواطنين لركوبها أكثر من التوك توك"، مؤكدًا أنها لا تمثل أزمة في المرور أو الترخيص.

وعن سعر السيارة كشف السكرتير العام المساعد أن السيارة "كيوت" أرخص من التوك توك الذي يتخطى 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن سعرها يبلغ 200 ألف جنيه مع استرجاع 10 آلاف جنيه كاش باك، بالإضافة إلى 1000 جنيه كدعم لتكاليف الترخيص، ليصبح السعر النهائي 189 ألف جنيه.

وأوضح أن من يرغب في الاستبدال أمامه خياران: إما بيع التوك توك نقدًا واستكمال الفرق، أو بيعه كمقدم للسيارة مع تقسيط الباقي من خلال بنوك أو جهاز المشروعات الصغيرة أو "مشروعك" بفائدة مخفضة جدًا، معتبرًا أن الشروط ميسرة وتتناسب مع طبيعة هذه المركبة كوسيلة للرزق.

وأشار إلى أن المبادرة تطبق حاليًا بشكل مرحلي على بعض الأحياء مثل العجوزة والهرم ومدينة 6 أكتوبر، بينما المراكز والمدن الأخرى مثل أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر والصف لم تدخل في التطبيق بعد، مما يعني استمرار سوق التوك توك لعدة سنوات قادمة في تلك المناطق.