الشيخ منصور.. لماذا قررت النقل تنفيذ محطة جديدة بالخط الأول للمترو؟

قررت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تنفيذ محطة جديدة ضمن الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

المحطة الجديدة، تحمل اسم "الشيخ منصور" وتقع في منتصف المسافة بين محطتي عزبة النخل والمرج بالخط الأول لمترو الأنفاق.

وتستهدف المحطة استيعاب مطالب النقل المتزايدة على محطتي عزبة النخل والمرج التي تتجاوز الطاقة الاستعابية خاصة لمحطة عزبة النخل.

وقد صدر في 2025/6/15 قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المحطة، وتم إعداد مقايسة أعمال المحطة وجار الإعداد لطرحها للتنفيذ.

