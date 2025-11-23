"صيف بلا انقطاعات".. وزير الكهرباء: نستعد لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن نجاح مصر في تخطي صيف 2024 دون انقطاعات في التيار الكهربائي، رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهتها الشبكة القومية.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "وصلنا لذروة 40 جيجاوات في الصيف، وهو أكبر رقم مسجل في تاريخ مصر"، مشيرًا إلى الظروف الاستثنائية التي شملت ارتفاع درجات الحرارة والأوضاع السياسية الإقليمية.

وأضاف أن هذا النجاح تحقق بفضل توفير الحكومة للموارد الطاقة والغاز، موضحًا أن الطاقة المتجددة وفرت أكثر من 2 جيجاوات باستمرار طوال الصيف سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وتابع أن الوزارة تعمل على إضافة قدرات جديدة وبطاريات للتخزين لتحقيق الاستقرار في الشبكة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطط طموحة لتصل إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وقد تتحقق هذا الهدف قبل الموعد المحدد.

وأشار إلى المشروعات الكبرى للربط الكهربائي مع الدول المجاورة، موضحًا أن الربط مع السعودية في مراحله النهائية ويجري حالياً مرحلة الاختبارات، مؤكدًا أن القدرة ستبلغ 3 جيجاوات على مرحلتين.

وكشف الوزير عن مشروعات الربط مع أوروبا، قائلا: "هناك دراسات تتم حاليًا مع اليونان وإيطاليا، وهذه المشروعات ستمكن مصر من تصدير الكهرباء الخضراء الناتجة عن الطاقات الشمسية وطاقة الرياح لأوروبا.