أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر ليست مثل أمريكا أو غيرها من الديمقراطيات الغربية.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن تركيبة المجتمع المصري مختلفة تمامًا في الريف والصعيد، حيث العائلة والعزوة والثقة الشخصية، مضيفًا أن الدولة فهمت هذا جيدًا وقالت للناس: "يلا وريني.. اختار اللي أنت واثق فيه".

وأضاف مقدم "الحكاية"، أن المال السياسي ليس طرفًا واحدًا، بل يحتاج من يدفع ومن يقبض.

وأشار إلى أن الحل بيد الناخب نفسه: "ما تقبضش.. روح عبر عن نفسك بحرية"، مؤكدًا أن طلب الرئيس للهيئة الوطنية بإجراء انتخابات شفافة كان مفاجأة حقيقية، لأن رئيس السلطة التنفيذية يطلب من لجنة مستقلة "أريد انتخابات حرة.. أريد كشوف حضور.. أريد محاضر".

وتابع أديب أن هذا الوضع يشجع كل مواطن على النزول، مؤكدًا أن من يعمل من داخل الدولة يريد الإصلاح وليس الهدم، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تعني أن تضع رأيك في الصندوق، فإذا اخترت مرشح أو أي حزب فأنت المسؤول، وإذا لم يعجبك أداؤه فأنت حر في الدورة القادمة ألا تعيد انتخابه.

وأوضح أن كل شروط الانتخابات الحرة موجودة الآن، مؤكدًا أن الدولة أعلنت من البداية أنها ستضرب بيد من حديد على أي تجاوز، وأن اللجنة الوطنية أثبتت استقلاليتها بإلغاء 19 دائرة كاملة رغم أنها كانت تستطيع التغاضي، مشيرًا إلى أن المحكمة ستفصل يوم الأحد في الطعون وستقول كلمتها بلا تدخل.

وأشار إلى أنه يثق في اللجنة الوطنية وفي المحكمة فقط، داعيًا المصريين قائلًا: "الفرصة قدامكم.. الدولة فتحت الباب على مصراعيه.. انزل واختار اللي يمثلك.. صوتك هو وجودك".