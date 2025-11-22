عمرو أديب: "الدولة قالت كلمتها.. انزلوا واختاروا بحرية.. صوتكم هيوصل"

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب واجب وطني لا يقبل التهاون.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأمور واضحة تمامًا أمام الجميع، مضيفًا أن الدولة من اللحظة الأولى أعلنت إصرارها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن كل صوت سيجد طريقه إلى الصندوق.

وأضاف أديب أن الرئيس نفسه بدأ الأمر بتغريدة مباشرة وجه فيها رسالة صريحة للهيئة الوطنية للانتخابات: "نريد شفافية.. نريد عدلاً.. نريد انتخابات نظيفة".

وأشار أديب إلى أن هذا لم يكن مجرد تشجيع، بل تطبيق فعلي، فاللجنة ألغت كل الدوائر التي شهدت مشاكل وأعادت الانتخاب فيها، مؤكدًا أن هذا يثبت إرادة حقيقية لخروج برلمان يمثل الناس فعلاً وليس من خلال طرق ملتوية.

وتابع أديب قائلًا: إن أي انتخابات في العالم قد تشهد خروقات أو تجاوزات، لكن الأهم هو موقف الدولة الراعية.

وأكد أديب أن الدولة هنا لعبت دور المنظم والمراقب فقط، فوفرت كل الأحزاب والشباب والخبراء وكل فئات المجتمع، ومنعت المال السياسي والتزوير والتجاوزات، مشيرًا إلى أن صوت الناخب الآن هو صاحب القرار الوحيد في المقعد الفردي.

وأوضح أديب أن الدولة لو أرادت شخصًا معينًا لما سمحت بإلغاء الدوائر ولما فتحت الباب على مصراعيه للجميع. وأكد أن الرسالة وصلت واضحة: "انزل واختار اللي أنت عايزه بكل حرية.. صوتك هيوصل.. والدولة مش هتتدخل".

وأكد أديب أن الدولة الآن "منظم ومراقب" فقط، لا علاقة لها بمن يفوز أو يخسر، مشيرًا إلى أنه إذا حدث أي تجاوز فالقضاء موجود والناس رافعة قضايا، داعيًا المصريين: "الفرصة قدامكم.. الكل موجود.. العائلات والعصبيات والخدمات والشخصيات.. اختاروا اللي يمثلكم.. الدولة ضمنت لكم العدالة.. انزلوا.

