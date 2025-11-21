عمرو أديب: بيع الأصوات حرام.. مصر تستاهل انتخابات بما يرضي الله

أكد الإعلامي عمرو أديب أن بيع الأصوات في الانتخابات "حرام شرعًا"، معقبًا: "هات أي دولة في العالم الرئيس فيها بيقول للناس متبعوش أصواتكم.. إحنا ليه بنعمل كده؟".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن من يبيع صوته بـ200 أو 300 جنيه يستحق ما يجري له، مضيفًا أن هذا المال "سُحت وحرام" وأنه يتحدى أي عالم دين أن يفتي بجوازه.

وأضاف أن الدولة أعطت إشارة قوية جدًا بإعادة الانتخابات في 19 دائرة بالكامل من اليوم الثاني.

وأشار إلى أن كل من صرف ملايين في هذه الدوائر "كانت أموال سحت وحرام وذهبت أدراج الرياح"، مؤكدًا أن هذا القرار يرسل رسالة واضحة: "مش هنسمح تاني"، وأن أي تجاوز خارج اللجان لن يُقبل مطلقًا في المرحلة الثانية.

وتابع أديب أن المجلس القادم أمامه مسؤوليات تاريخية، وأن المصريين يستحقون برلمانًا يعبر عن كل الأصوات حتى لو كانت "مبحوحة".

وأكد أن الديمقراطية الحقيقية هي احترام رأي الأقلية مع أخذ رأي الأغلبية، مشددًا على أن المال السياسي والفردي يجب أن يتراجع تمامًا لأن هذا "مستقبل البلد"، موضحًا أن هناك فرصة ذهبية الآن لإجراء انتخابات "بما يرضي الله" وبحسب القواعد المرعية.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات صارمة تضمن نزاهة المرحلة القادمة، داعيًا الناخبين للذهاب بكثافة والتصويت باطمئنان لأن صوتهم "محمي هذه المرة".

وأكد مقدم "الحكاية": مصر أكبر وأعرق من أن تقبل بـ"التزوير والفلوس الحرام.. الشعب المصري شاطر وعظيم ويستطيع أن يُخرج انتخابات نظيفة تليق بتاريخه وحضارته، مناديًا: "فيها إيه لما نعملها صح؟ فيها إيه لما نشوف نتيجة كويسة؟".