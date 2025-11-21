حالة الطقس غدًا.. شبورة وأمطار بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 22 نوفمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود غدًا السبت، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة طقس غدًا السبت تشهد شبورة مائية من (9:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن طقس غدًا السبت يشهد فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من (حلايب - مرسى علم) على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا السبت يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت أن الطقس يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب البلاد وعلى مدينتي (حلايب - شلاتين) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً.