25 صورة - أكثر من 4 آلاف وظيفة متاحة بـ14 محافظة - الرواتب والتقديم

كشفت وزارة العمل، عن طرح عدد من فرص العمل الجديدة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام.



وأعلنت "العمل"، عن إتاحة 4202 فرصة عمل تقدمها 53 شركة خاصة موزعة على 14 محافظة على مستوى الجمهورية، مع رواتب مجزية تُحدد بعد المقابلات الشخصية، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العاملين.



تخصصات فرص العمل المتاحة



تشمل الوظائف المتاحة، بحسب بيان وزارة العمل، مجموعة كبيرة ومتنوعة من التخصصات، من بينها: أخصائيو تسويق وموارد بشرية، مهندسون في الاتصالات والكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو مواقع وتنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرفو إنتاج، شيفات، أخصائيو مشتريات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن، مندوبي مبيعات، مراقبو جودة، وفنيون في تخصصات متعددة، بالإضافة إلى سائقي رخص مهنية بجميع درجاتها، وأفراد أمن، ووظائف في قطاع الفندقة والمطاعم، وعمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.



المناطق المتاح بها فرص العمل



أكدت وزارة العمل أن فرص التشغيل المطروحة تشمل محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الغربية، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنيا، دمياط، والشرقية، مما يتيح خيارات واسعة للراغبين في الالتحاق بسوق العمل في مواقع جغرافية قريبة.



موعد وأماكن التقديم على الوظائف المتاحة



أشارت الوزارة إلى أن التقديم على هذه الوظائف يتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، عبر ثلاثة مسارات تشمل: الإدارة العامة للتشغيل بالمقر القديم للوزارة في مدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل في المحافظات المختلفة، أو التواصل المباشر مع الشركات المدرجة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل لتسهيل الإجراءات على الباحثين عن فرص عمل.