تصل لـ250 دولارًا.. أسعار الإقامة الفندقية في 4 مناطق بينها القاهرة

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مستثمري السياحة بمدينة مرسى علم، متوسط تكلفة إقامة السائح في القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى تفاوت الأسعار حسب المدينة وفئة الفندق.

وقال "عبد اللطيف"، في تصريحات إلى مصراوي، إن القاهرة والجيزة تشهدان أسعار إقامة تبدأ من 30 دولارًا للفرد في الليلة، وتصل إلى 70 أو 80 دولارًا، بحسب نوع الفندق وموقعه.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري السياحة بمدينة مرسى علم، أن أسعار الغرف في فنادق الخمس نجوم تصل إلى 120 دولارًا وحتى 200 أو 250 دولارًا في الليلة، متأثرة بعوامل الموسم السياحي والخدمات المقدمة.

وبين أن متوسط إقامة السائح في شرم الشيخ والغردقة يبدأ من 30 يورو لليلة، ويصل إلى 230 يورو، بحسب تصنيف الفندق ونوع الغرفة.

وأشار إلى أن متوسط إقامة السائح في فنادق الخمس نجوم تتراوح بين 400 و500 يورو في الليلة.

ولفت إلى أن الإقامة في مرسى علم تتراوح أسعارها بين 40 و120 دولارًا للفرد في الليلة.

وأكد أن السوق السياحي المصري يقدم خيارات متنوعة تتناسب مع كافة الميزانيات، مع اختلاف الأسعار حسب تصنيف الفندق، المدينة، وفترة الزيارة، وهو ما يسهم في جذب السائحين من مختلف الجنسيات.

اقرأ أيضًا:

بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين

كيف نجحت وزارة الزراعة في إنتاج الفاكهة الإستوائية؟

أسعار الإقامة الفندقية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم