"شركات السياحة": المتحف الكبير سيُحدث طفرة غير مسبوقة

قال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ السياحة الثقافية على مستوى العالم، موضحًا أن المجسم الاحترافي للمتحف الذي عُرض في معرض لندن جذب نحو 200 ألف زائر ومتخصص خلال اليوم الأول فقط.

وأضاف "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، أن المتحف يضم 5300 قطعة أثرية نادرة، ويقدم الحضارة المصرية القديمة بصورة شاملة في موقع واحد للمرة الأولى، وهو ما يمثل إنجازًا عالميًا كبيرًا يعكس مكانة مصر الحضارية.

وتابع: هذا المشروع العملاق سيكون له دور محوري في زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جاذبية المقصد المصري على خريطة السياحة الدولية ويؤكد ريادته في السياحة الثقافية.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أهمية مواكبة هذا الإنجاز بتطوير القطاع الفندقي، موضحًا أن مصر تضم 648 فندقًا بإجمالي 143 ألف غرفة على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وشدد على ضرورة تشكيل لجان تفتيش دورية تضم ممثلين من وزارة السياحة والمحافظات واتحاد الغرف الفندقية لضمان جودة الخدمة الفندقية، مؤكدًا أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، وأن تطوير البنية التحتية والخدمات سيعزز من قدرة الدولة على المنافسة عالميًا.

اقرأ أيضًا:

بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين

كيف نجحت وزارة الزراعة في إنتاج الفاكهة الإستوائية؟