أقامت السفارة البريطانية في القاهرة، احتفالا بمناسبة ذكرى ميلاد الملك تشارلز، بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال.

واستقبل السفير البريطاني الجديد مارك برايسون ريتشاردسون، في مقر السفارة مساء الأربعاء، وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد الشيمي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، ومحافظ شمال سيناء اللواء خالد محاور، ورئيس المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار واللواء أحمد الأنصاري أمين عام رئاسة الجمهورية.

كذلك حضر الحفل عدد من الدبلوماسيين العرب، بمن فيهم: السفير السعودي صالح الحصيني، وسفير سلطنة عمان عبد الله الرحبي، وعدد من السفراء الأجانب.

إلى جانب ذلك، حضر عدد من السياسيين ورجال الأعمال بمن فيهم المهندس حسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، والمستشار عمرو عاصم، ورجل الأعمال المهندس علي سالم، ورجل الأعمال باسل سماقية.

وصرّح السفير ريتشاردسون، بأن فرص التعاون بين القاهرة ولندن ستتجسد في الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إلى مصر؛ لتوقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار ريتشاردسون، إلى أن هذه الشراكة سترسم مسارا طموحا للعلاقات بين مصر وبريطانيا، بما يضمن تعزيز التعاون في كافة المجالات من المناخ والطاقة المتجددة إلى النمو والأمن المشترك.

وعبّر ريتشاردسون، عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لدعم الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية، بينما تشهد المنطقة والعالم تحديات هائلة، وبشكل خاص في قطاع غزة والسودان.

وأشاد ريتشاردسون، بقمة السلام التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، والتي حضرها رئيس الوزراء البريطاني، منوّها كذلك إلى اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية في سبتمبر.

وأوضح السفير البريطاني، أن هاتين الخطوتين كانتا مهمتين في مسعى البلدين المشترك للوصول إلى سلام دائم ومستقبل آمن للمنطقة.

وفي رسالة إلى الشعب المصري باللغة العربية، قال السفير البريطاني إنه جاء إلى مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة كطالب لدراسة اللغة العربية، مضيفا: "تعلمت لغتكم وتعلمت من المصريين التفاهم والكرم الذي لا ينسى".

وأعرب ريتشاردسون، عن امتنانه لكل من رحب به وبزوجته نعمة وابنهما علي.

ووصف ريتشاردسون، العلاقة بين مصر والمملكة بأنها "علاقة تاريخية"، مؤكدا أن هناك فرص واسعة لتعزيزها في المستقبل.