شهد مسجد الشرطة بالتجمع الأول ظهر اليوم حضورًا من قيادات الدولة والشخصيات العامة، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان والدة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي وافتها المنية صباح اليوم. وتمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، قبل أن ينقل الجثمان إلى مقابر الأسرة، حيث تستقبل الأسرة العزاء مساء الأحد بمسجد المشير طنطاوي.

ووصل إلى مسجد الشرطة عدد من وزراء الحكومة لتقديم واجب العزاء ومؤازرة الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين.

وكان من أبرز الحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

كما حضر عدد من كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الهيئات الاقتصادية، إلى جانب شخصيات عامة وقيادات تنفيذية.

