مدبولي: مصر لديها القدرة على تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح

كتب : محمد أبو بكر

03:30 م 20/11/2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأرز، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه البلاد ليس نقص الأراضي الزراعية، بل محدودية الموارد المائية.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تمتلك القدرة على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أن ذلك قد يؤثر على استمرارية زراعات استراتيجية أخرى مهمة، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين مختلف المحاصيل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان تجاوز 60% من حجم الطلب، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تتابع ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل جدية وحسم، في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الرقعة الزراعية من الاستيلاء غير القانوني، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي على المدى الطويل.

