مدبولي: 3 مليارات دولار سنويًا تقديرات دخل مشروع محطة الضبعة النووية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شهر نوفمبر هذا العام تميز بالعديد من الأحداث الإيجابية التي أسعدت المواطنين، بدءًا من افتتاح المتحف المصري الكبير مرورًا بالعديد من المشروعات، ووصولًا إلى مشروع محطة الضبعة النووية.



وأوضح "مدبولي"، أن المشروع النووي سيسهم في توفير ما بين 2 إلى 3 مليار دولار سنويًا لمصر.



وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع يمثل صفحة جديدة مضيئة في مسيرة الوطن، مشيرًا إلى أن حلم الطاقة النووية كان يراود الجميع منذ منتصف القرن الماضي، واليوم تحقق هذا الحلم على أرض الواقع بفضل الإرادة القوية والعزيمة والعمل الجاد.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماعات مع الشركات الكبرى للاستثمار في مصر غالبًا ما تركز على رغبتهم الأولى في تخصيص أراضٍ داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية في البلاد.