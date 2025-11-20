إعلان

مدبولي: 3 مليارات دولار سنويًا تقديرات دخل مشروع محطة الضبعة النووية

كتب : مصراوي

03:14 م 20/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شهر نوفمبر هذا العام تميز بالعديد من الأحداث الإيجابية التي أسعدت المواطنين، بدءًا من افتتاح المتحف المصري الكبير مرورًا بالعديد من المشروعات، ووصولًا إلى مشروع محطة الضبعة النووية.


وأوضح "مدبولي"، أن المشروع النووي سيسهم في توفير ما بين 2 إلى 3 مليار دولار سنويًا لمصر.


وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع يمثل صفحة جديدة مضيئة في مسيرة الوطن، مشيرًا إلى أن حلم الطاقة النووية كان يراود الجميع منذ منتصف القرن الماضي، واليوم تحقق هذا الحلم على أرض الواقع بفضل الإرادة القوية والعزيمة والعمل الجاد.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماعات مع الشركات الكبرى للاستثمار في مصر غالبًا ما تركز على رغبتهم الأولى في تخصيص أراضٍ داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية في البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي دخل مشروع الضبعة النووية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة