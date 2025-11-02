وزير الثقافة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث آفاق التعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، نظيره فيليب زاوي، وزير الثقافة الأنجولي، وذلك على هامش زيارة الأخير إلى القاهرة ممثلًا عن حكومة بلاده، للمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وبحث أطر تنفيذ برامج مشتركة في مجالات الفنون والتراث وغيرها من مجالات العمل الثقافي، إلى جانب التعاون في حماية التراث المادي وغير المادي، وإقامة فعاليات ثقافية مشتركة تُسهم في تعزيز التعاون بين الشعبين المصري والأنجولي.

كما تضمن اللقاء مناقشة آليات الاستعانة بالخبرات في مجالات الإدارة الثقافية والتدريب وتأهيل الكوادر الإبداعية، وتنظيم أسابيع ثقافية متبادلة تُعرّف الجمهور في البلدين على ملامح الهوية الإفريقية المشتركة، إضافة إلى بحث وضع إطار مؤسسي للتعاون المستدام بين وزارتي الثقافة في مصر وأنجولا.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، أن اللقاء يأتي في سياق توجه الدولة المصرية نحو توثيق التعاون الثقافي مع الأشقاء الأفارقة، في ضوء ما تمثله الثقافة من جسر إنساني قادر على مد أواصر التواصل والتفاهم بين الشعوب.

موضحًا أن اللقاء شكّل فرصة مهمة لبحث مشروعات عملية، من بينها دعم مشاركة الفنون الأنجولية في الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية في مصر، وإقامة معارض للفنون التشكيلية، وبرامج للترجمة والنشر المشترك، إلى جانب التعاون في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يعزز حضور الثقافة الإفريقية في المشهد العالمي.

ومن جانبه، أعرب وزير الثقافة في جمهورية أنجولا، عن سعادته بزيارته إلى مصر ومشاركته في حدث عالمي وصفه بـ"المبهر"، مشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به مصر في حماية التراث الثقافي الإنساني والإفريقي، ودعمها المتواصل لمبادرات التعاون الإقليمي في مجالات الثقافة والفنون والتعليم.

وأكد الوزير الأنجولي أن بلاده تتطلع إلى بناء شراكة ثقافية متينة مع مصر تشمل محاور متعددة، من بينها تبادل الخبرات في مجالات الفنون التراثية، والموسيقى، وحفظ التراث، إلى جانب التعاون في تدريب الكوادر العاملة بالهيئات الثقافية.

وأشار إلى أن أنجولا تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف المواهب الشابة وتنمية الطاقات الإبداعية كمدخل لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، مؤكدًا أن التعاون مع مصر كدولة رائدة في هذه المجالات سيُضيف آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل الثقافي في أنجولا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تعاون ثقافي وفني تستهدف تعزيز تبادل الخبرات وتنظيم مشروعات مشتركة معنية بتطوير آفاق التبادل الثنائي في مجالات الفنون البصرية والموسيقى والتراث غير المادي، بما يرسخ الحضور الثقافي لكلٍّ من مصر وأنجولا على الساحتين الإفريقية والدولية.

وقد عُقد اللقاء في متحف محمد محمود خليل وحرمه، وذلك بحضور: الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، السفير عمرو سليم، مستشار وزير الثقافة للعلاقات الخارجية، أحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الثقافة، رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة.

ومن الجانب الأنجولي، حضر اللقاء ماكوينتو لوبيس سفير جمهورية أنجولا لدى مصر، ودانيل خورخي مدير مكتب الشئون القانونية والتبادلية، وسيدونيو دومينجوس المدير الوطني للمتاحف، وأوتو فون هاف مستشار الوزير لشئون الاتصال المؤسسي والإعلام.

وتأتي زيارة الوفد الأنجولي إلى مصر ضمن مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز الصروح الثقافية في العالم، ويعكس المكانة الحضارية لمصر ودورها المحوري في دعم التعاون الثقافي بين دول القارة الإفريقية.