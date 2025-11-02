السكة الحديد تواصل التوعية المجتمعية بأخلاقيات التعامل مع المرفق

كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية التي تستهدف ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية واحترام المرافق العامة لدى طلاب المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق، نظّمت الهيئة، ندوة توعوية ميدانية بمدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبمشاركة عدد من القيادات التعليمية، والأمين العام لبيت العائلة المصرية، ومدير عام منطقة وعظ أسيوط، وممثل عن الكنيسة المصرية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبحضور كبير من الطالبات وطلاب المدارس من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تضمنت الندوة عرض مواد فيلمية توثق ما تحقق من إنجازات في مجال تطوير منظومة النقل، شملت تحديث الأسطول، ورفع كفاءة المحطات وأنظمة الإشارات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تناولت الندوة بعض السلوكيات الخاطئة التي تمثل خطرًا على الأرواح والممتلكات، مثل اقتحام المزلقانات أثناء الغلق، وإقامة معابر غير قانونية، وإلقاء المخلفات على القضبان، والركوب في أماكن غير مخصصة، وقذف القطارات بالحجارة، مع التأكيد على أن هذه الممارسات تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة وتعرقل انتظام حركة التشغيل.

وشهدت الندوة، تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب والمعلمين الذين أشادوا بجهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر في التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في رفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية تجاه المرافق العامة.

كما أعرب المشاركون، عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة السكك الحديدية وتقديم خدمات آمنة ومتطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن خطة توعوية متكاملة تنفذها وزارة النقل بالتعاون مع مؤسسات الدولة، من بينها وزارات الأوقاف، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والهيئة العامة للاستعلامات، بهدف نشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، وبناء جيل واعٍ يؤمن بأن حماية المرافق مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

