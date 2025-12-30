"أمطار وشبورة".. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب - أحمد العش:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من أجواءً شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل ليوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الدفء نسبيًا خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

أضافت الهيئة، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية زيادة شدتها خلال فترات الليل على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأحيان.

وناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ختام تنبيهها، الجهات المختصة والمواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل حرصًا على سلامتهم.