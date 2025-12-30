طرح مزايدة لتفكيك وبيع مكونات كوبري السيدة عائشة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبري السيدة عائشة بحي خليفة بين الشركات المتخصصة والرائدة في تلك الأعمال يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين، لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبرى بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التى يسببها كوبري السيدة عائشة الذي تم بناؤه أوائل الثمانينات ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة والتي صعب التخلص منها لإقامة كوبري طبيعي وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبري يعرف "بكوبري الموت"، وقد تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد، والأعمدة، والكمرات، والأسوار، والفواصل عدة مرات، لكنها لم تقض على مشكلة الكوبري.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار فك وإزالة الكوبري يأتي حرصًا على أمن وسلامة المواطنين خاصة مع توافر البديل ممثلًا في محور صلاح سالم البديل، الذي أقامته الدولة ضمن جهودها في تطوير شبكة الطرق في الجمهورية بصفة عامة، وفي القاهرة بصفة خاصة، ليكون بديل لكوبري السيدة عائشة آمن على حياة المواطنين، ويحقق في الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.