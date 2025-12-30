وزير الأوقاف: إعداد العالِم الواعي هو الركيزة الأساسية لمواجهة التطرف

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، حفل ختام فاعليات الدورات التدريبية الخمس بمسجد العلي العظيم، التي استمرت لمدة 3 أشهر.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بكفاءة الواعظات والأئمة، وبناء قدراتهم العلمية والمنهجية، وتعزيز دورهم الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير.

بدأ الاحتفال بتلاوة للشيخ عاصم السعيد، ومن جانبه، استعرض الشيخ محمد غنيم، مدير عام إدارة التدريب بالوزارة، آليات التنفيذ الدورات وتفاصيلها، وما بذله العلماء المدربون من جهد علمي وتدريبي متميز؛ موضحًا أنها جاءت على النحو الآتي:

- دورة مداخل العلوم: بواقع (38) محاضرة، بمشاركة (22) متدربًا، وبإجمالي (76) ساعة تدريبية.

- دورة المنهجية في العلوم الشرعية: بواقع (104) محاضرات، بمشاركة (22) متدربًا، وبإجمالي (208) ساعات تدريبية، قدّمها (11) محاضرًا.

- دورة مفاتيح العلوم للواعظات: بواقع (24) محاضرة، بمشاركة (78) واعظة، وبإجمالي (48) ساعة تدريبية.

- دورة تفنيد الفكر المتطرف: بواقع (38) محاضرة، بمشاركة (46) متدربًا، وبإجمالي (76) ساعة تدريبية، قدمها (7) محاضرين.

- دورة أساسيات اللغة العربية: بواقع (69) محاضرة، بمشاركة (11) متدربًا، وبإجمالي (138) ساعة تدريبية، قدمها (7) محاضرين.

وأشاد وزير الأوقاف، في كلمته، بما تضمنه البرنامج من تنوع علمي ومنهجي، مؤكدًا أن هذه الدورات تمثل ركيزة أساسية في إعداد العالم الواعي القادر على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والعلم، موضحًا أن صناعة العالم صناعة ثقيلة، وأن الصدق والجدية هما شعارنا في بناء الإنسان.

طالب الأزهري، المتخرجين بأن يكونوا على قدر المسئولية المنتظرة منهم لا بالنسبة لأنفسهم ومساجدهم فحسب، بل لكامل المجتمع المحيط بهم.

وحرص الوزير، على تقديم الشكر للعلماء المدربين الذين بذلوا الوقت والجهد في التدريب، وإلى قيادات الوزارة على ما بذلوه من جهد ملموس في إبراز النشاط العلمي لمسجد العلي العظيم وتحويله لمنارة إشعاع علمي.

وتوجه وزير الأوقاف، بالشكر الجزيل إلى المتدربات والمتدربين الذين أبانوا عن جديتهم وحرصهم على طلب العلم والتفوق فيه.

ووزع الدكتور أسامة الأزهري، في ختام الفعالية، شهادات التقدير على أصحاب المراكز الـ5 الأولى في كل دورة تدريبية، أعقبها التقاط صورة جماعية.

