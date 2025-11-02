محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء الجدد: أظهروا بصمتكم في الشارع



التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، رؤساء أحياء غرب القاهرة، ومصر القديمة، والمرج، والزاوية الحمراء، وشرق مدينة نصر، ومصر الجديدة، وحلوان، والموسكي، ودار السلام، وعابدين، الجدد.



وشدد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، على ضرورة التواجد الميداني الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى طلباتهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها في إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم، مؤكدًا أن خدمة المواطنين هي هدف ومهمة العمل داخل المحافظة.



وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء الجدد، ببذل أقصى الجهد، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحي بالشارع ويشعر بها المواطن.



وأكد محافظ القاهرة، أهمية التعاون مع المجتمع المدني لمساعدة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.



كما شدد على رؤساء الأحياء الجدد بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والإخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز، مع الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء بها.



