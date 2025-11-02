مدبولي: مليار دولار حجم التبادل التجاري مع لبنان في 2024



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الوزارات المختلفة في مصر ولبنان.



ووجه مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، من القاهرة، اليوم الأحد، الشكر للطرفين على الجهد المبذول خلال اليومين الماضيين، في إطار التجهيز لتوقيع هذه المذكرات.



وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى مليار دولار بين مصر ولبنان بنهاية عام 2024، لافتًا إلى أنه يمكن مضاعفة هذه الأرقام في إطار الحرص على دفع مجالات الاستثمار والتعاون المتبادل.



