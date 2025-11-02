إعلان

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ13 بمركز سقارة اليوم

كتب : محمد نصار

11:36 ص 02/11/2025

الدكتورة منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث عشر من الخطة التدريبية للمحليات 2025/2026 بمركز بسقارة اليوم الأحد، والمقرر استمراره خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025، بمشاركة 450 متدربًا من مختلف المحافظات.

ويشمل البرنامج التدريبي، للأسبوع الثالث عشر، عدة برامج تدريبية:

1. إعداد وتأهيل رئيس إدارة مركزية.

2. تنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية في التعامل مع الجمهور.

3. إعداد مدربين تخصصي (إعداد حقائب تدريب العمليات).

4. التخطيط البرامجي في ضوء برامج التنمية المحلية المطورة.

5. تنفيذ الاختبارات الخاصة بالبرنامج الثاني لإعداد وتأهيل رئيس قرية.

اقرأ أيضًا:

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منال عوض مركز سقارة وزيرة التنمية المحلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"