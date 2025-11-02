انطلاق الأسبوع التدريبي الـ13 بمركز سقارة اليوم

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث عشر من الخطة التدريبية للمحليات 2025/2026 بمركز بسقارة اليوم الأحد، والمقرر استمراره خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025، بمشاركة 450 متدربًا من مختلف المحافظات.

ويشمل البرنامج التدريبي، للأسبوع الثالث عشر، عدة برامج تدريبية:

1. إعداد وتأهيل رئيس إدارة مركزية.

2. تنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية في التعامل مع الجمهور.

3. إعداد مدربين تخصصي (إعداد حقائب تدريب العمليات).

4. التخطيط البرامجي في ضوء برامج التنمية المحلية المطورة.

5. تنفيذ الاختبارات الخاصة بالبرنامج الثاني لإعداد وتأهيل رئيس قرية.

