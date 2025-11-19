إعلان

أمين مساعد تنظيم حزب الجبهة الوطنية يعلن استقالته

كتب : محمد أبو بكر

10:47 م 19/11/2025 تعديل في 20/11/2025

المستشار محمد سليم

* محدث ومعدل

أعلن المستشار محمد سليم، أمين مساعد تنظيم حزب الجبهة الوطنية، استقالته من الحزب. وقال "سليم"، في تصريحات لمصراوي، إنه لم يترشح في السباق الانتخابي لهذا العام 2025، مبررا "قرأت المشهد مبكرًا".

كان المستشار محمد سليم، قال في بيان الأربعاء، إنه تقدم باستقالته من أمانة الحزب في أسوان. في حين نفى الحزب في بيان رسمي وجود أمانة له في محافظة أسوان.
كما قال سليم في بيانه إنه تقدم باعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات عن السباق الانتخابي لمجلس النواب عن كوم امبو، قبل أن يستدرك في تصريحه لمصراوي ويوضح أنه لم يترشح في السباق الانتخابي من الأساس.

"الجبهة الوطنية": أمين مساعد التنظيم بأسوان ليس مرشحا عن الحزب بانتخابات البرلمان

المستشار محمد سليم أمين الجبهة الوطنية بأسوان يستقبل من الحزب المستشار محمد سليم يعتذر عن خوض الانتخابات

