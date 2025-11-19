خالد أبو بكر: محطة الضبعة "إنجاز تاريخي" وخطة علمية كبرى

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، بالقفزة النوعية التي يمثلها مشروع محطة الضبعة النووية لمصر، واصفاً إياه بـ "الخطوة العلمية الكبيرة" التي لم تنل حظها الكافي من التغطية الإعلامية.

وأكد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الضبعة تُعد حاليًا أضخم مشروع على مستوى العالم يهدف لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، مشدداً على أن نجاح هذا العمل الضخم يعكس التخطيط طويل الأمد والرؤية المستقبلية للدولة المصرية في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

وأشار أبو بكر إلى أن الأثر الحقيقي والاستراتيجي للمشروع لن يظهر للجيل الحالي إلا عند دخوله مرحلة التشغيل الفعلي وإنتاج الكهرباء. كما وجه تحية للعاملين بالمشروع، مؤكداً أن كل عامل ومهندس وفني يشارك في "إنجاز استراتيجي" كبير لمستقبل الطاقة في البلاد، حتى وإن لم تُسلط الأضواء على جهودهم اليومية.

واختتم بالإشارة إلى أن مشروع الضبعة يمثل استثماراً استراتيجياً يعكس حرص الدولة على ضمان مستقبل طاقة مستدام وآمن لمصر.

