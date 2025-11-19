إعلان

خالد أبو بكر: محطة الضبعة "إنجاز تاريخي" وخطة علمية كبرى

كتب : داليا الظنيني

10:16 م 19/11/2025

الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، بالقفزة النوعية التي يمثلها مشروع محطة الضبعة النووية لمصر، واصفاً إياه بـ "الخطوة العلمية الكبيرة" التي لم تنل حظها الكافي من التغطية الإعلامية.

وأكد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الضبعة تُعد حاليًا أضخم مشروع على مستوى العالم يهدف لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، مشدداً على أن نجاح هذا العمل الضخم يعكس التخطيط طويل الأمد والرؤية المستقبلية للدولة المصرية في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

وأشار أبو بكر إلى أن الأثر الحقيقي والاستراتيجي للمشروع لن يظهر للجيل الحالي إلا عند دخوله مرحلة التشغيل الفعلي وإنتاج الكهرباء. كما وجه تحية للعاملين بالمشروع، مؤكداً أن كل عامل ومهندس وفني يشارك في "إنجاز استراتيجي" كبير لمستقبل الطاقة في البلاد، حتى وإن لم تُسلط الأضواء على جهودهم اليومية.

واختتم بالإشارة إلى أن مشروع الضبعة يمثل استثماراً استراتيجياً يعكس حرص الدولة على ضمان مستقبل طاقة مستدام وآمن لمصر.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء أمام السيسي وبوتين: بدأنا فعليًّا عصر الطاقة النووية في مصر

"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد أبو بكر محطة الضبعة النووية الطاقة النووية إنتاج الكهرباء

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة