أصدر اللواء محمد كمال الدالي، بيانًا وجّه فيه رسالة شكر وتقدير لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة.

جاء ذلك، عقب إعلانه الاعتذار رسميًا عن استكمال السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025 بالدائرة الأولى لمحافظة الجيزة، وتقديم استقالته من منصبه كأمين لحزب الجبهة الوطنية بالمحافظة.

وقال "الدالي"، بحسب بيانه، الأربعاء، ‏‎أهلي وأحبّتي الكرام أبناء محافظة الجيزة بصفة عامة، وأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة بصفة خاصة.. أتقدّم إليكم جميعًا بأصدق مشاعر الشكر والامتنان على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها، وإن مواقفكم وسامٌ على صدري، ودعمكم دينٌ في رقبتي، ومحبتكم مكسب لا يضاهيه أي منصب.

وأضاف: لقد تقدمت بالأمس للهيئة الوطنية للانتخابات بالاعتذار عن استكمال السباق الانتخابي لمجلس النواب ٢٠٢٥ عن الدائرة الأولي لمحافظة الجيزة، وأُعلن استقالتي من حزب الجبهة الوطنية كأمين للحزب بمحافظة الجيزة.

وأوضح: لقد وقفتُ مع نفسي وقفة رجل يحترم من يقف خلفه، وسألت نفسي: هل الأنسب الآن هو الاستمرار أم أن الحكمة تقتضي الاعتذار والتوقف؟، و‏‎ومن هنا جاء قرار الاعتذار عن الاستمرار.

وتابع: ‏‎قرار اتخذته وأنا أعلم أنه قد يثير دهشة وتساؤل البعض لكنني واثق أنه سيُقرأ مع الوقت على أنه قرار قدّمتُ فيه العقل قبل الطموح، والقيم قبل المنافسة.

كما تابع: وأشهدُ الله أنّني ما اقترفتُ خطأ قط، وأنّي التزمت تقواه في كل خطوة خطوتُها خلال مسار الانتخابات، ما كنتُ يومًا أبتغي جاهًا ولا مالًا، وإنما خُلقتُ لأكون في خدمة الناس.

وأكمل: ‏‎اعلموا أن ما بيني وبينكم ليس مشهدًا انتخابيًا، ولا ظرفًا عابرًا، ولا مناسبة تنتهي بموعد وتبدأ بآخر، وما بيننا علاقة تمتد بالجذور…علاقة تُبنى بالثقة، ‏‎وأقولها بوضوح: سأبقى بينكم، ومعكم، ومنكم، و‏‎لا يحدّني موقع، ولا تفصلني نتيجة، ولا تُغيّرني مرحلة؛ ‏‎فالرجال لا يُعرَفون بالمناصب، بل بثباتهم حين تتبدّل الطرق.

