استدعاء شاحن شهير من الأسواق بسبب عيب تصنيعي - تفاصيل

أعلنت شركة بلكين ليمتد بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك عن استدعاء عاجل لمنتجها BoostCharge 20K المزود ببطارية ليثيوم-أيون، بعد رصد عيب تصنيعي قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة بما قد ينجم عنه مخاطر الاشتعال والانصهار.

وطالبت الشركة جميع مستخدمي المنتج بالتوقف الفوري عن استخدامه، مع إتاحة خيار الاستبدال أو استرداد القيمة بالكامل عبر مراكز الخدمة المعتمدة حفاظًا على سلامة المستهلكين.

ووجه جهاز حماية المستهلك نداءً رسميًا إلى المستهلكين بضرورة فصل الشاحن من أي مصدر كهربائي فورًا، ووضعه في مكان آمن وجاف بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال أو الأجهزة الأخرى، مؤكدًا ضرورة عدم التخلص منه في سلة المهملات أو إعادة تدويره بطرق تقليدية لتجنب أي مخاطر محتملة.

وبحسب بيان "حماية المستهلك"، الأربعاء، أكدت شركة بلكين، الرائدة عالميًا في صناعة ملحقات الإلكترونيات، ووكيلها المعتمد في مصر شركة موبايلكوم أنها قررت سحب عدد من منتجات Power Bank المطروحة في السوق بعد اكتشاف الخلل داخل خلية الليثيوم نتيجة خطأ تصنيعي، قد يؤدي إلى ارتفاع حراري غير طبيعي وتزايد احتمالات الانفجار أو الحريق أثناء الاستخدام.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار يأتي التزامًا بمعايير الجودة العالمية وضمان سلامة المستهلكين، تنفيذًا لقانون حماية المستهلك واللوائح المنظمة لتداول الأجهزة الإلكترونية بالسوق المصري.

وبدأت شركة موبايلكوم الموزع المعتمد لبلكين في مصر، بتنفيذ إجراءات السحب الفوري للمنتج من منافذ البيع، والتوقف عن تداوله بالكامل، مع إتاحة خدمة الاستبدال أو رد القيمة دون أي مستندات أو فاتورة شراء؛ تيسيرًا على العملاء وحماية لحقوقهم.

المنتج محل الاستدعاء:

BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K، والموديلات: BPB002btBK وBPB002btWH.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالسادة المواطنين ممن قاموا بشراء هذا المنتج بضرورة التوقف عن استخدامه فورًا، والتواصل مع شركة موبايلكوم عبر الرقم 01279382376 او من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بلكين (http://www.belkin.com/BPB002recall) لإعادة المنتج واسترداد كامل قيمته أو استبداله دون أي تكلفة إضافية وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان سلامة المستخدمين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استدعاء المنتج يأتي ضمن الدور الرقابي للجهاز لضمان سلامة المواطنين، عقب تلقيه إخطارًا رسميًا من الشركة بوجود مخاطر فنية تتعلق بالاستخدام.

وأوضح، أن الجهاز اتخذ التدابير الاحترازية اللازمة وفقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة السلع المتداولة في السوق المصري.

