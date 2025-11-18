رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير جمهورية العراق

يظهر الليلة في "دولة التلاوة".. من هو محمد القلاجي الذي يحاكي كبار القراء؟

استقبل المستشار عصام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم، الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ، الذي قدّم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه رئاسة المجلس.

وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات القيادة العراقية وتمنياتها لرئيس مجلس الشيوخ بالتوفيق في أداء مهامه، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق في مختلف المجالات، ودعم آليات التشاور والتنسيق المشترك على المستويين البرلماني والحكومي.

كما بحث الجانبان فرص زيادة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصاديةوالاستثمارية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات الإعمار، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بين المجلسين، بما يسهم في دعم جهود البلدين نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الشيوخ هذه الزيارة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا استعداد المجلس لدعم كل ما من شأنه تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية بما يخدم المصالح المشتركة.

فى ختام اللقاء وجه "القحطان" الدعوة لرئيس الشيوخ لزيارة العراق بعد اكتمال تشكيل البرلمان العراقى الجديد بنجاح

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس ؛ المستشار الدكتور أحمد عبد الغني امين عام مجلس الشيوخ والمستشار عمرو يسري المستشار القانوني لرئيس المجلس