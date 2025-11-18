الرئيس السيسي: إنشاء مدينة للإعلام على أعلى مستوى خلال 3 سنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا سنشهد خلال 3 سنوات إنشاء مدينة للإعلام على أعلى مستوى.

وأضاف خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "بفضل الله سبحانه وتعالى خلال ثلاث سنين هيبقى فيه مدينة إعلام موجودة في مصر".

وتابع الرئيس: "الإعلام الموضوعي والمنطقي يمكن يحتاج سنين كتيرة عشان تقدر تحط في الناس مزاج عام يقبل اللي أنت بتقولي عليه".

وأشار الرئيس، خلال كلمته إلى أن نجاح أي مشروع طموح لا يتوقف على فخامة المنشآت وحدها، بل يعتمد بالدرجة الأولى على وجود الإنسان الذي يعمل بكفاءة وجدية.

وشدد الرئيس السيسي على أن المباني والمنشآت الحديثة، حتى لو كانت على أعلى مستوى، لا يمكن أن تحقق الأثر المرجو إلا بتوافر الكفاءات البشرية القادرة على تشغيلها واستثمارها بالشكل الأمثل.

وأضاف أن الهدف الأساسي في أي نظام تعليمي أو رياضي هو إعداد شباب قادر على التميز والتفوق.