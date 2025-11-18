إعلان

الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت

كتب : أحمد جمعة

11:54 ص 18/11/2025

الرئيس السيسي وعمر خيرت

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

كما كلّف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

منذ أيام قليلة فقط، احتفل الموسيقار عمر خيرت بعيد ميلاده السابع والسبعين، لكنّ محبيه تلقوا يوم الاثنين خبراً عن تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.

وقال نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: "في اتصال تليفوني مع نيڤين نظيف زوجة الأستاذ عثمان خيرت تم الاطمئنان علي الموسيقار الكبير عمر خيرت، وهو الآن يُجري فحوصات وأشعة علي الصدر نتيجة تعرضه لنزلة شعبية، خالص أمنياتي بالشفاء العاجل لموسيقارنا الكبير".

