أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حزبه لم يدفع بمرشحين من الأصل للحصول على الأغلبية البرلمانية.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن الحزب يخوض الانتخابات الحالية من باب المشاركة فقط، مشيرًا إلى أن عدد مرشحيه حتى لو نجحوا جميعًا لا يكفي لتشكيل أغلبية.

وأضاف أنه لا توجد لدى الحزب أي حساسية تجاه نتائج العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن أحداً لم يوجه اتهامًا مباشرًا لمستقبل وطن، مؤكدًا أن الحزب لم يكن يومًا في سباق للسيطرة على المقاعد، وأن الجميع يتمنى عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وتابع الخولي أن الحشد ليس عيبًا ولا مخالفة، مؤكدًا أن كوادر أي حزب من حقهم الطبيعي أن يحشدوا لمرشحيهم، فهذا هو جوهر العمل الحزبي.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أن ما حدث في الدوائر لا يخرج عن هذا الإطار المشروع.

وأوضح أن الحزب استقبل بيان الرئيس السيسي بسعادة غير عادية، مشيرًا إلى أن الحزب يدعم الهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل في رصد أي مخالفة وفحص الطعون الـ88 المقدمة، مؤكدًا أن الطعون تُقدَّم من كل الأحزاب وليس من طرف واحد.