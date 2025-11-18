إعلان

حسام الخولي: "مستقبل وطن مش بيجري على الأغلبية.. والحشد حق مش عيب أو مخالفة"

كتبت- داليا الظنيني:

12:50 ص 18/11/2025

حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حزبه لم يدفع بمرشحين من الأصل للحصول على الأغلبية البرلمانية.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن الحزب يخوض الانتخابات الحالية من باب المشاركة فقط، مشيرًا إلى أن عدد مرشحيه حتى لو نجحوا جميعًا لا يكفي لتشكيل أغلبية.

وأضاف أنه لا توجد لدى الحزب أي حساسية تجاه نتائج العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن أحداً لم يوجه اتهامًا مباشرًا لمستقبل وطن، مؤكدًا أن الحزب لم يكن يومًا في سباق للسيطرة على المقاعد، وأن الجميع يتمنى عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وتابع الخولي أن الحشد ليس عيبًا ولا مخالفة، مؤكدًا أن كوادر أي حزب من حقهم الطبيعي أن يحشدوا لمرشحيهم، فهذا هو جوهر العمل الحزبي.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أن ما حدث في الدوائر لا يخرج عن هذا الإطار المشروع.

وأوضح أن الحزب استقبل بيان الرئيس السيسي بسعادة غير عادية، مشيرًا إلى أن الحزب يدعم الهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل في رصد أي مخالفة وفحص الطعون الـ88 المقدمة، مؤكدًا أن الطعون تُقدَّم من كل الأحزاب وليس من طرف واحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسام الخولي حزب مستقبل وطن لميس الحديدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو