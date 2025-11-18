تحت الرعاية الكريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري والذي جاء تحت عنوان: "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي".

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كلٍّ من المستشار عدنان الفنجري وزير العدل والسيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري والمستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات والمستشار الدكتور كريم خميس رئيس مجلس الدولة بالعراق والقاضي محسن يحي طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية اليمنية والسيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

إضافة إلى رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية الأعضاء بالاتحاد، وهي: الإمارات، العراق، ليبيا، تونس، الكويت، الأردن، اليمن، السودان، البحرين، موريتانيا، الجزائر، لبنان والمغرب، فضلًا عن نخبة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، والخبراء القانونيين والأكاديميين.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص شكرها وتقديرها للسيد المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري على الدعوة الكريمة لهذا المحفل الرفيع الذي ينعقد برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية مشيدة بانعقاد هذا المؤتمر العربي المهم الذي يجسّد نموذجًا مشرفًا للتعاون بين الدول العربية في مواجهة تحديات المستقبل ولا سيما في ظل التطورات الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي و يمثل محورًا إستراتيجيًا في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وما يرتبه من تحديات وفرص في منظومة العدالة الإدارية.

وأضافت رئيسة المجلس، أن النقاشات التي شهدها المؤتمر حول مستقبل العدالة الإدارية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة مؤكدة دعم المجلس القومي للمرأة الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التقاضي وتمكين المرأة من أداء دور فاعل داخل هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجابًا على جودة وكفاءة العدالة.

كما أوضحت، أن هذا التجمع القانوني الرفيع يحمل رسالة واضحة مفادها أن العدالة العربية تسير بخطى ثابتة نحو التحديث والابتكار مشيدة بما تضمنته الجلسات من رؤى وخبرات رائدة تُثري العمل القضائي وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العدالة الإدارية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من السادة المستشارين وأساتذة القانون وخبراء الذكاء الاصطناعي من الدول العربية والأجنبية ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية التي تناولت أحدث التوجهات العالمية في دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء وإمكانات توظيفه في دعم كفاءة وشفافية العدالة الإدارية.