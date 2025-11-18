إعلان

قانون العمل الجديد.. تعرف على مدة الاختبار وفقًا للقانون

كتب- عمرو صالح:

07:30 ص 18/11/2025

قانون العمل الجديد

نصت المادة (۹۰) من قانون العمل الجديد على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.


وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:


1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.


2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.


3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

