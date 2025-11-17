إعلان

مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد

كتبت- داليا الظنيني:

11:17 م 17/11/2025

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن الهندسة السياسية التي قامت بها أحزاب الموالاة مع بعض أجهزة الدولة جاءت فاشلة على كل المستويات.

وقال الجلاد، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "خارج الصندوق" على قناة "العربية"، إن هذه الأحزاب اعترفت صراحة بأنها تركت بعض الدوائر للمستقلين، مشيرًا إلى أن الهندسة لم تتجاهل إرادة الشعب فقط، بل أسفرت عن مشهد انتخابي مشوه تمامًا.

وأضاف أن أبرز التجاوزات ظهرت في دائرة المنتزه بالإسكندرية التي يزيد عدد ناخبيها على مليونين ونصف المليون.

وأشار إلى أن نسبة التصويت لم تتجاوز 10%، وتم توثيق فتح الصناديق قبل موعدها وتزييف الأصوات بالفيديو، مؤكدًا أن انسحابات المستقلين والمعارضين جاءت نتيجة هذه التجاوزات التي رصدها الرئيس بنفسه.

وتابع الجلاد أن مصطلح "الموالاة" ظهر لأول مرة بهذا الشكل الصريح في مصر، مضيفًا: القائمة الوطنية التي ضمت 12 حزبًا وتنسيقية الشباب أعلنت أنها "موالاة"، متسائلًا: "موالاة لمن؟"، موضحًا أن الممارسة أثبتت أنها موالاة للسلطة التنفيذية التي يفترض أن يراقبها البرلمان ويحاسبها، وليس أن يواليها.

وأشار الجلاد، إلى أن البرلمان السابق لم يقدم استجوابًا واحدًا للحكومة طوال 5 سنوات، مؤكدًا أن البرلمان الحالي يُشكَّل بنفس الطريقة، بدون معارضة حقيقية، حيث كان في البرلمان السابق 3 معارضين فقط من 596 نائبًا، "هناك استبعاد تام للآخر وكأنه ليس وطنيًا ولا مصريًا".

وأكد أن الخلل الأكبر يكمن في غياب الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أنه حتى الأحزاب التي تسمي نفسها معارضة نسّقت مع الموالاة على عدد المقاعد التي ستحصل عليها.

وأوضح الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أنه لا توجد أحزاب حقيقية تمارس العمل الحزبي كما هو معروف عالميًا، وبالتالي فالبرلمان الجديد ولد ميتًا سياسيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلطة التنفيذية مجلس النواب البرلمان المصري مجدي الجلاد رشا نبيل خارج الصندوق انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو