جثة مربوطة بـ"ماكينة" وعلامات حروق.. لغز مصرع شاب داخل مصنع في الخانكة

تكثّف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية جهودها لكشف ملابسات وفاة شاب داخل أحد المصانع بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة، بعد العثور عليه جثة هامدة ومقيدًا بماكينة داخل المصنع، وسط وجود شبهة جنائية تشير إلى تعرضه لصعق كهربائي.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، حيث أبلغ اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، من المقدم الدكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل مصنع في ظروف غامضة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن أن الجثة تخص المدعو "محمد إ"، الشهير بـ"عطوة"، ويبلغ من العمر 30 عامًا، حيث عُثر عليه مقيدًا بماكينة داخل المصنع، كما تبين وجود آثار سحجات في مناطق متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى آثار احتراق حول الرقبة والصدر والذراعين، مما يرجّح تعرضه للصعق الكهربائي.

ونقلت الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي، ووُضعت تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على تفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها الكاملة، فيما واصل فريق البحث الجنائي جهوده لتحديد أسباب الوفاة والمتورطين في الحادث.