وجه السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا "احنا معاك وفي ضهرك ".



وأضاف "القصير"، خلال كلمته بالمؤتمر أن حزب الجبهة الوطنية، يسعى لتشكيل هيئة برلمانية من شأنها أن تلبي متطلبات المواطنين كما تعمل على أن تكون واجهة سياسية حاضرة وقوية خلال انتخابات برلمان 2030.



وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية، يدرك تمامًا كافة التحديات التي تواجه المواطن وعمل على تشكيل الكثير من اللجان داخل هيكله بهدف التلاحم مع الجماهير بشكل قوي ومستمر.



واختتم القصير حديثه موجهًا دعوته للمواطنين بأن يجعلوا أيام انتخابات النواب المقبلة يومًا لخدمة الوطن وذلك من خلال النزول أمام صناديق الاقتراع.



وشهد المؤتمر توافدًا واسعًا لأمانات الحزب بالمحافظات، حيث رفع المشاركون أعلام الحزب واللافتات المؤيدة للمرشحين إلى جانب الأعلام المصرية التي علت في كل الاتجاهات، في مشهد يجسد روحًا وطنية وحماسًا كبيرًا لدعم مرشحي الحزب والاصطفاف خلف قياداته.



ويشارك بالمؤتمر، السيد القصير الأمين العام للحزب، اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، أحمد رسلان نائب الأمين العام وأمين التنظيم المركزي للحزب، المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية للحزب، اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الأمانة الفنية للحزب، أحمد فؤاد أباظة، الأمين العام المساعد للحزب، المستشار أحمد العادلي، النائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بالحزب.